ليبيا – دعا عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أهالي “شهداء بوسليم” برفع دعوة ضد وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حليمة إبراهيم حال تقصير النائب العام في ملاحقة الوزيرة بجريمة تسهيل الفرار من العدالة بإطلاقها سراح أحد من وصفهم بـ”مجرمي” مجزرة بوسليم.

مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” قال:” يمكن رفع دعوى جنحة مباشرة فتضعون النيابة العامة أمام الأمر الواقع ولا مناص لها من أن تباشر الدعوى الجنائية أمام المحكمة”.

وأضاف:”قرار الإفراج عن منصور ضو منعدم بعيب اغتصاب السلطة واستقر قضاء المحكمة العليا على أن القرار المنعدم لا يحتاج إلى حكم بالإلغاء فهو في حكم الأعمال المادية،إذاً فإفراج وزيرة العدل عن منصور ضو هو فعل مادي ينطبق عليه نص المادة 270 من قانون العقوبات الليبي المعنون بتسهيل الفرار من العدالة”.

مرغم ختم :”أهالي شهداء بوسليم دونكم الإجراءات القانونية ضد الوزيرة”.

Shares

The post مرغم: على النائب العام ملاحقة وزيرة العدل حليمة إبراهيم بسبب إطلاق سراح منصور ضو first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية