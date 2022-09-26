محمد بحرون “الفار”: لا علاقة لنا باشتباكات الزاوية وندعو لوقفها

الوطن / رصد

نفى آمر مليشيا الإسناد الأولى بالزاوية محمد بحرون الداعم للدبيبة والملقب بـ”الفار”، مشاركة مليشياته في الاشتباكات الدائرة حاليا في مدينة الزاوية.

ووصف “الفار”، المطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب، الصفحات الإلكترونية التي تداولت خبر مشاركة قواته بالصفحات “المغرضة”، مؤكدًا أن قواته لن تشارك في أي قتال.

وقال الفار عبر حسابه على “فيسبوك”: “تتداول بعض الصفحات المغرضة خبر مشاركة قواتنا في الاشتباكات الدائرة حاليا، وهو أمر عار عن الصحة”

ودعا الفار المشاركين بالاشتباكات إلى وقف إطلاق النار، مضيفاً: “قواتنا لم ولن نشارك في أي قتال ضد أي تشكيل مسلح عدا المجرمين والخارجين عن القانون”، على حد تعبيره.