الكبير: بحثتُ مع نظيري الأردني سُبل تعزيز التعاون

التقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأحد، بالعاصمة الأردنية عمان، نظيره الدكتور عادل أحمد الشركس محافظ البنك المركزي الأردني.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، عبر حسابه على “فيسبوك” فإن اللقاء تم خلاله مُناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون بين المصرفين المركزيين.

وكان الكبير، التقى رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، في عمان، حسبما أفاد المصرف المركزي، عبر حسابه على “تويتر”، مؤكدا أن التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتِها على الدول العربية، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، كانت أبرز محاور لقاء الصديق الكبير مع رئيس وزراء الأردن.

وبِدورِهِ، ثَمّن رئيس الوزراء الأردني، الدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي حيال استقرار الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، وفقا لبيان المصرف المركزي.