الأرصاد: موج خفيف إلى هادئ على ساحل البريقة وشحات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، بينما يكون خفيف الموج الى هادئ يوم الغد على ساحل البريقة وشحات على الساحل من الخليج إلى طبرق

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

• السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.