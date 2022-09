ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي إن الفساد المالي الذي أظهره تقرير ديوان المحاسبة السنوي هو نتاج الفساد الإداري والسياسي بالبلاد، والذي سيكون منهكًا للدولة الليبية.

الحاجي وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أكد أنه في ظل غياب مؤسسات الدولة، خاصة الجهات القضائية الفاعلة وجهاز شرطة، وغياب الاستقرار فلن يمكن القضاء على الفساد أو الحد منه.

ولفت إلى أن الفساد في ليبيا مُمنهج بمساعدة خارجية للذهاب بالبلاد إلى الغرب.

Shares

The post الحاجي: الفساد في ليبيا مُمنهج بمساعدة خارجية للذهاب بالبلاد إلى الغرب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية