بينهم طفلة.. 5 قتلى في اشتباكات الزاوية

أخبار ليبيا 24

أسفرت اشتباكات عنيفة بين مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في مدينة الزاوية عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة في العاشرة من عمرها بطريق بئر الغنم.

وفي إعلان قال جهاز الإسعاف والطوارئ، إن طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات توفيت بطريق بئر الغنم إثر إصابتها برصاصة من منطقة الاشتباكات، مؤكدا أن عدد القتلى جراء الاشتباكات بلغ 5 أشخاص.

وتفجّرت الاشتباكات بين مليشيا “السلعة” ومليشيا “سيفاو”، على الطريق الساحلي في الزاوية، حيث ووفقا لمصادر محلية فقد اندلعت المواجهات إثر تعرض أحد عناصر مليشيا “السلعة” إلى هجوم مسلح من مليشيا “سيفاو”.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات استخدمت فيها الدبابات ومختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وفي تصريح لأخبار ليبيا 24، قال رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمركز الزاوية الطبي، محمد العموري، إن المركز استقبل 7 مصابين أغلبهم أصيبوا بشظايا قذائف، من بينهم حالات حرجة للغاية.

وأضاف، أن هناك حالات أخرى أسعفت إلى مصحات خاصة قريبة من مواقع الاشتباك، وربما تكون قد سجلت حالات وفاة ومصابين أيضا.

#أخبارليبيا24 l #ليبيا l شاهد l استمرار الاشتباكات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدنية الزاوية ومناشدات أهالي المدنية بالتدخل دون جدوى pic.twitter.com/wQLtvwGjQq — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) September 25, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد دخان كثيف في سماء الزاوية جراء الاشتباكات التي قيل إنه تم فيها استخدام قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، بينما ذكر شهود أن الطفلة “صابرين الشتيوي” توفيت إثر إصابتها برصاصة طائشة من جراء الاشتباكات.

وناشد الهلال الأحمر الليبي المليشيات المتحاربة لفتح ممر آمن ووقف القتال لإخراج العالقين تحت الرصاص.

ويعيش غرب ليبيا، بين الحين والآخر، على وقع الاشتباكات بين المليشيات المسلحة، حيث أسفرت اشتباكات سابقة عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.