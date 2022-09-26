الدولار يواصل الارتفاع مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

واصل متوسط سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين.
وارتفع سعر العملة الأميركية بفارق قرشين إلى 5.05 دينار مقابل سعر 5.03 دينار الذي سجلته أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بفارق قرش واحد اليورو إلى 4.87 دينار مقابل 4.88 دينار ليبي أمس، وهبط سعر الجنيه الإسترليني بفارق 9 قروش إلى 5.37 دينار مقابل 5.46 دينار الأسبوع الماضي.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
واستقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وارتفع الدينار التونسي 1.54 دينار عند 1.53 دينار. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
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