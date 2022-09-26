المرغني: تسليم الحافي لرئاسة المحكمة العليا خطوة مباركة تُحسب له

الوطن| رصد

أشاد وزير العدل الأسبق صلاح المرغني، بعملية تسليم والاستلام بين الرئيس السابق للمحكمة العليا المستشار محمد الحافي وخلفه المستشار عبدالله أبورزيزة.

وقال المرغني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله، خطوة جيدة ومباركة تحسب للمستشار محمد الحافي ولجهازنا القضائي وما بذلته قيادته ستسهم في إبعاد القضاء عن الصراع السياسي مستقبلا”.

وتمنّى المرغني أن يُوفَّق المستشار أبورزيزة في إعادة القضاء لاستقلاليته، وتنفيذ المهام المنوطة بالجهاز القضائي، داعيًا إلى تفعيل الدور التنفيذي لوزارة العدل من أجل ضمان بقاء السلطة القضائية وصيانتها ومعالجة الفراغ السياسي في شأن القضاء والعدالة.