الارصاد: موجة ساخنة وارتفاع للحراراة اليوم بهذه المنـاطــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 26/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا نتيجة تأثير كتلة هوائية ساخنة نسبياً ويمتد تأثير الكتلة الساخنة ليشمل بداية من يوم الغد أغلب مناطق الشمال الشرقي .

ووفقا للتقرير تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجياً على مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الغد مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تكون الفرصة مؤاتية أكثر يوم الأربعاء لسقوط الأمطار على بعض هذه المناطق ( المناطق الممتدة من راس اجدير إلى مصراته – سهل جفارة – جبل نفوسة – ترهونة – مسلاته – بني وليد ) .

والله اعـــلم