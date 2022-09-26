5 قتلى بينهم طفلة في أحدث حصيلة لضحايا اشتباكات الزاوية

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مقتل 5 أشخاص وإصابة بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين، في آخر حصيلة رسمية للاشتباكات المستمرة – لليوم الثاني – بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية.

وجرى تداول معلومات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الاشتباكات تدور منذ عصر أمس بين مجموعتين مسلحتين، إحداها يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو والثانية بقيادة آمر ما يسمى «كتيبة السلعة» عثمان اللهب.

وقال شاهد عيان إن الاشتباكات لم تسجل تقدما لأي من طرفي القتال، إذ لا يزال كل طرف متمركز في موقعه.

مفاوضات من أجل هدنة إنسانية في الزاوية

وفي حين تلقى جهاز الإسعاف والطوارئ استغاثات من عائلات عالقة بمحيط الاشتباكات، دون القدرة على مساعدتهم في الخروج، تحدثت الأنباء عن قرب التوصل إلى هدنة إنسانية بواسطة أعيان من الزاوية لخروج العالقين.

وفي السياق نفسه، يستمر إقفال الطريق الساحلي بالزاوية، جراء الاشتباكات، وفق سكان محليين لـ«بوابة الوسط» في حين جرى تداول مقاطع مصورة تظهر أصوات إطلاق النار المتبادل.