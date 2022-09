لنقي: تعزيز هيبة الدولة المفقودة منذ أكثر من عشر سنوات لن تعود إلا بجيش قوي موحد

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن البيان الأمريكي الأوروبي المشترك لا يمكن فهمه على أنه طلب بتشكيل هيئة تنفيذية يوكل إليها تنفيذ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقدر ما يفهم منه أن المتنافسين على السلطة لا يمكن لهما إجراء الانتخابات لعدم قدرة أي منهما على بسط سلطاته على جميع أنحاء البلاد.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، رأى أنه بالاستناد إلى الاعتبارات السالفة الذكر بضرورة إيجاد بديل للحكومتين المتنافستين على السلطة، وهذا لن يتأتى إلا بتخلي الدول الأجنبية المتدخلة في الشأن السياسي الليبي عن دعمهم لهما.

وتابع لنقي حديثه: “إن المجتمع الدولي إن كان جادًا في خلق حالة من الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا فيتعين عليه العمل والإسهام الفعلي في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية دون تأخير”.

لنقي لفت إلى أن تعزيز هيبة الدولة المفقودة منذ أكثر من عشر سنوات لن تعود إلا بجيش قوي موحد وأجهزة أمنية موحدة؛ أما عكس ذلك فإنه ذر للرماد في العيون، بحسب وصفه.

