باشرنا التحقيق في اشتباكات الزاوية والحكومة المنتهية المسؤولية

أخبار ليبيا 24

حمّلت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية انفجار الاشتباكات الدامية في مدينة الزاوية بين المليشيات.

وتسببت الاشتباكات في مقتل 5 أشخاص، بحسب ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الأحداث المأساوية بمدينة الزاوية “تتحمل مسؤوليتها الحكومة منتهية الولاية بإعطاء الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون ومروجين للمخدرات بالرغم من تعاهدها بضم هذه المجموعات للمؤسسة الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وشروط تلزمها

الانصياع للسلطات بالدولة الليبية”.

وتابعت، “بالرغم مـن إهدار المال العام من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية لم تنظر بعين الاعتبار لهذه المجموعات المسلحة وضمها ووضعه الآليات لضمها لمؤسسات الدولة بل كانت داعم مما زاد من تغولها”.

وقالت الوزارة، إنها باشرت عمليات الاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في هذه الاشتباكات وتقديمهم للعدالة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الأفعال التي أصبحت تستمر بشكل مستمر وتعرض حياة المواطنين والأمنين للخطر.