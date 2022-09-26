31 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، فضلا عن تسع حالات شفاء أمس الأحد.

جاء ذلك بعد فحص 123 عينة حيث ثبت سلبية 92 عينة، وإيجابية 31 بنسبة 25% من إجمالي العينات المفحوصة.

وسجلت في الكفرة النسبة الأكبر من الإصابات بواقع 27 حالة، فيما اكتشفت ثلاث في صبراتة وحالة واحدة بسبها.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 506 آلاف و986 حالة بينها 250 نشطة، و500 ألف و499 شفاء، و6437 وفاة.