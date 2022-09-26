الرقابة الإدارية: سجلنا 216 قضية تضمنت مخالفات مالية وسوء استغلال للمال العام

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قالت، هيئة الرقابة الإدارية إنها تحقق في التصرف في 234 قضية، مؤكدة أنها وجّهت الاتهام تلك القضايا فيها إلى 554 متهما.

وأكدت الهيئة، في تقريرها السنوي للعام 2021 أنها أحالت 90 متهما إلى غرفة الاتهام في 39 قضية و55 متهما إلى المحاكم الجزئية خلال العام الماضي.

وقالت إنها سجّلت 216 قضية تضمنت مخالفات مالية وسوء استغلال للمال العام.

وتابعت هيئة الرقابة الإدارية أنها أحالت 327 متهما إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في 121 قضية و35 متهما إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضية.

ونشرت الهيئة تقريرها السنوي للعام 2021، والذي تضمن تقييم الأداء الحكومي للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة المتمثلة في المجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء لحكومتي الوفاق الوطني، والوحدة الوطنية، والجهات التابعة لهما والوزارات، وقطاع الخارجية (السفارات، والقنصليات، والشركات الاستثمارية)، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات، والقطاع المصرفي، والمنافذ (البرية، البحرية، الجوية).