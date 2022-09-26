الدبيبة يدعو وزارات وهيئات ومؤسسات حكومته إلى تقنين عدد من النفقات 

طرابلس 26 سبتمبر 2022 (وال)- وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة)، منشورًا إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة، بتقنين وترشيد عدد من النفقات التسييرية شملت السفر والإقامة والإعاشة للمسؤولين الحكوميين.

ووفق منشور عبر صفحة الحكومة على “فيسبوك” فقد نص المنشور على إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات اعتبارًا من بداية نوفمبر المقبل، على أن تقتصر فقط على المشروبات الساخنة والماء، ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة، على أن تستبدل بالدعم النقدي بداية العام المقبل.

كما نص أيضاً على إيقاف تقديم الهدايا داخليًا وخارجيًا ومنع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، ووقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات، ويستثنى من ذلك السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف.

كما تضمن المنشور منع دفع إيجار السكن لأي موظف لم تمنحه التشريعات النافذة، ولا يتم حجز التذاكر إلا بناء على مهمة رسمية والدرجة العادية. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال