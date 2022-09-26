الشركسي: الدبيبة يُغرق ليبيا بفوضى حكم البلطجية

الوطن| رصد

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن “آلية الحكومة بتسمين الميليشيات بالمال والقرار سيؤدي لوضع أكثر سوءا.

وقال الشركسي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية “تُغرق البلد في فوضى حكم البلطجية”.

وأضاف: “لم يمض أيام قليلة على اشتباكات بوابة الجبس حتي سمعنا اليوم باشتباكات طاحنة في الزاوية، ذكر الخبر ليس للتسلي أو التشفي هم أهلنا وناسنا، ذكر الخبر هو محاولة اثبات أنّ الوضع الراهن غير مستدام”.

وتابع الشركسي: “آلية هذه الحكومة التي تُسمن المليشيات بالمال والقرار وآخرها قراراها منذ لحظات للطرابلسي كوكيل للداخلية سيؤدي لوضع أكثر سوءا، هذه الحكومة تُغرق البلد في فوضى حكم البلطجية، اللهم احفظ الأبرياء واحفظ أهلنا من سياسات فاشلة غرضها البقاء والاستمرار”.