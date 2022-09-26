باشاغا يدعو لإعادة هيكلة الإعلام والارتقاء بالخطاب الإعلامي إلى مستوى التحديات

أخبار ليبيا 24

دعا، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إلى ضرورة إعادة هيكلة الإعلام وتنظيم عمل مؤسساته والارتقاء بالخطاب الإعلامي إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الأحد، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع كل من وزير الخارجية حافظ قدور، ووزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد، والكاتب والإعلامي محمد عمر بعيو.

وقالت الحكومة، إن اللقاء استعرض دور الإعلام وتأثيره على الوعي المجتمعي، والدور المهم الذي تؤديه وسائل الإعلام في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية.

وأضافت، أن اللقاء ناقش أهمية هيكلة الإعلام الداخلي والخارجي وتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية وسبل تقويم دورها، ووضع حدّ لخطاب الكراهية والتحريض على العنف، وتوجيهه نحو المصالحة الوطنية خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا.