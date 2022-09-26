ليبيا الان

أسعار الذهب في السوق الموازية اليوم الاثنين

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتابع بوابة افريقيا اسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث كان سعر  اونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الاثنين  1638.500 $ مما ادى الي انخفاض في اسعار جرام الذهب في السوق وكان كما يلي : 

الذهب  المسبوك عيار 18 شهد اليوم انخفاض حيث بلغ الجرام فيه  209.500 دينار 

شراء كسر ذهب  شهد اليوم انخفاض في اسعاره حيث وصل

عيار 18 سعر الجرام 206 دينار 

عيار 21  سعر الجرام 240.33 دينار 

عيار 22  سعر الجرام 251.77 دينار 

عيار   24 سعر الجرام 274.66 دينار

وشهدت الليرة  عيار 21 وزن 8 جرام انخافض في سعرها اليوم حيث وصلت 1922 دينار 

كما شهد اسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي 

عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار 

عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار                                            

 الذهب مستعمل كانت اسعاره كما يلي 

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار 

عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار 

اما اسعار الفضة فهي ايضا مستقرة وفقا لاسعار الامس وكانت   كما يلي 

فضة كسر  من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار

فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك