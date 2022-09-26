أسعار الذهب في السوق الموازية اليوم الاثنين

تتابع بوابة افريقيا اسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث كان سعر اونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الاثنين 1638.500 $ مما ادى الي انخفاض في اسعار جرام الذهب في السوق وكان كما يلي :

الذهب المسبوك عيار 18 شهد اليوم انخفاض حيث بلغ الجرام فيه 209.500 دينار

شراء كسر ذهب شهد اليوم انخفاض في اسعاره حيث وصل

عيار 18 سعر الجرام 206 دينار

عيار 21 سعر الجرام 240.33 دينار

عيار 22 سعر الجرام 251.77 دينار

عيار 24 سعر الجرام 274.66 دينار

وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام انخافض في سعرها اليوم حيث وصلت 1922 دينار

كما شهد اسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي

عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار

عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار

الذهب مستعمل كانت اسعاره كما يلي

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار

اما اسعار الفضة فهي ايضا مستقرة وفقا لاسعار الامس وكانت كما يلي

فضة كسر من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار

فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار