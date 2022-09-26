أسعار الذهب في السوق الموازية اليوم الاثنين

تتابع بوابة افريقيا اسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث كان سعر اونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الاثنين 1638.500 $ مما ادى الي انخفاض في اسعار جرام الذهب في السوق وكان كما يلي :
الذهب المسبوك عيار 18 شهد اليوم انخفاض حيث بلغ الجرام فيه 209.500 دينار
شراء كسر ذهب شهد اليوم انخفاض في اسعاره حيث وصل
عيار 18 سعر الجرام 206 دينار
عيار 21 سعر الجرام 240.33 دينار
عيار 22 سعر الجرام 251.77 دينار
عيار 24 سعر الجرام 274.66 دينار
وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام انخافض في سعرها اليوم حيث وصلت 1922 دينار
كما شهد اسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي
عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار
عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار
الذهب مستعمل كانت اسعاره كما يلي
عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار
عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار
اما اسعار الفضة فهي ايضا مستقرة وفقا لاسعار الامس وكانت كما يلي
فضة كسر من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار
فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار
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