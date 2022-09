الكبير لـ الخصاونة: نتطلع للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية لاسيما في المجالات الماليَّة والمصرفيَّة

ليبيا – استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصِّدِّيق عمر الكبير.

الخصاونة أكد خلال اللِّقاء بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الأردنية وقوف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب ليبيا الشَّقيقة، ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها؛ انطلاقًا من المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأشقَّاء اللِّيبيُّون لدى الأردن.

كما أكَّد رئيس الوزراء أهميَّة الاستثمارات الليبيَّة في المملكة والتطلُّع لتوسيعها، مشيرًا إلى أنَّ الاستثمارات الليبيَّة كانت على الدَّوام نموذجًا حيًّا للاستثمار النَّاجح والمستدام.

بدوره، أشاد الكبير بمواقف الأردن، قيادةً وحكومةً وشعبًا، الدَّاعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معربًا عن تطلُّعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، لا سيما في المجالات الماليَّة والمصرفيَّة.

كما أكَّد الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن؛ نظرًا لما تتمتَّع به المملكة من بيئة جاذبة وحوافز وأدوات فاعلة لحماية الاستثمارات.

