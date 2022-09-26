بسبب الديون.. منع الليبيين من العلاج في الأردن

الوطن| رصد

فتح الأردن بوابة السياحة العلاجية لجميع الدّول باستثناء ليبيـا، وفق رئيس جمعية المستشفيات الخاصّة في الأردن، فوزي الحموري.

وأوضح رئيس الجمعية، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن السياحة العلاجية من ليبيـا متوقفة منذ أكثر من سنة، بسبب تراكم الديون على الحكومة الليبيـة.

وكشف أن هذه الديون المستحقة تتجاوز 211 مليون دولار متراكمة على الليبييـن منذ 10 سنوات، مبينا أن لجنة من ليبيـا زارت عمّان قبل شهرين لبحث ملف الديون العالقة، وقررت مراجعة جميع الفواتير الصّادرة وتدقيقها.