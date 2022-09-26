عقيل: بفوز “ميلوني” ستصبح الحكومة الإيطالية أكثر عداءً للإسلام والمهاجرين

علق عز الدين عقيل، المحلل السياسي الليبي، على فوز حزب جيورجيا ميلوني “فراتيلي ديتاليا”، الذي ينتمي إلى الفاشيين الجدد، في الانتخابات التشريعية في إيطاليا وقيادتها للحكومة المقبلة، وقال فوز ميلوني – بيرلوسكوني برلمانياً وضمانها رئاسة الحكومة الإيطالية، من شأنه الحد من ظاهرة الهجرة.

كتب عقيل على فيسبوك: “فوز ميلوني – بيرلوسكوني برلمانيا والحكومة الإيطالية صارت لهما، ميلوني ستكون الرئيسة.. وشعارها الذي حملته دائما هو :(الله..الوطن ..العائلة) .. وعدويها كما أعلنت دائما ايضا .. هما : (الإسلام والهجرة)”.