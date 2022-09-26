عبد العزيز يشيد بقرارات الدبيبة الأخيرة للترشيد.. وانتقادات من الشارع الليبي

الوطن| رصد

أشاد عضو المؤتمر الوطني السابق، محمود عبدالعزيز، بما صدر عن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدببية من قرارات برفع الالتزامات المالية المطلوبة عن أعضاء حكومته، كالإيجار، ومصروفات الوجبات، وشراء الهواتف والسيارات.

ونشرعبد العزيز على صفحته على الفيسبوك صورة ضوئية من قرار الدبيبة معلقاً عليها: “قرارات في الصميم من رئيس الحكومة للتقليل من الفساد”.

فيما لاقت تصريحات عبد العزيز انتقادا واسعةً وسخريةً في الشارع الليبي، حيث إن قرار الدبيبة تزامنَ مع تقريري ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية اللّين كشفا عن فساد بكير وسوء استخدام لأموال الدولة في حكومة الدبيبة، ما جعل قراره يبدو كأنّه رد فعل ليس أكثر، فيما طالب الكثير من المغردين بمحاسبة الدبيبة ومسؤولي حكومته عن المخالفات الواردة في التقريرين.