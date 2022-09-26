تضليل وتكليفات وسفريات..تجاوزات وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب الرقابة الإدارية 

أخبارليبيا24

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية قامت تضليل السلطات العليا من حيث تقديمها معلومات مغلوطة تفيد حصولها على درجة الدكتوراة.

وأضافت الهيئة أن شهادة الدفع الأخير المقدمة من قبلها للقسم المالي تضمنت درجتها الوظيفية (الخامسة)، وبالتالي فإنها لا تحمل مؤهل (دكتوراة)، بالمخالفة.

وأفادت الهيئة أن الوزارة قامت بتكليف عدد (9) مستشارين دون تحديد مهامهم أو تقديمهم لأي أعمال تذكر بالمخالفة لأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم (117) لسنة 2018 م بشأن تحديد عدد المستشارين.

وذكرت أن الوزارة كلفت بعض الموظفين للعمل بالوزارة، دون أي إجراء إداري (عقد أو تكليف)، وصرف مكافأة مالية لهم بقيمة (2,000 دينار) وإيفادهم ثلاث مرات لكل من تركيا ومصر والإمارات، دون تقديم أي عمل يتناسب مع حجم المكافآت.

وأشارت الهيئة إلى أن الوزيرة قامت بإيفاد أحد أقاربه إلى جمهورية مصر العربية على الرغم من إقامته بذات الدولة للعلاج.

وأوضحت الهيئة أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتكليف بعض الموظفين للعمل بالوزارة، دون أي إجراء إداري (عقد أو تكليف)، وصرف مكافأة مالية لهم بقيمة (2,000 دينار) وإيفادهم ثلاث مرات لكل من تركيا ومصر والإمارات، دون تقديم أي عمل يتناسب مع حجم المكافآت.

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية قامت بإيفاد أحد أقاربه إلى جمهورية مصر العربية على الرغم من إقامته بذات الدولة للعلاج.

وكشفت الهيئة أن الوزيرة استلمت عدد ( 6 ) هواتف محمولة ورفضت التوقيع على الاستلام، وعدم اهتمام الوزارة بالجهات التابعة لها من الناحية الفنية مما اضطر بعضهم للسعي إلى نقل تبعيتهم إلى جهات أخرى.