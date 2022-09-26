الشركسي: حكومة الدبيبة تغرق البلاد في فوضى حكم البلطجية

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن حكومة الدبيبة، تسمن المليشيات بالمال والقرار، مشيرا إلى أنها تغرق البلاد في فوضى حكم البلطجية.

وقال الشركسي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لم يمض أيام قليلة على اشتباكات بوابة الجبس حتى سمعنا اليوم باشتباكات طاحنة في الزاوية”.

وأضاف “ذكر الخبر ليس للتسلي أو التشفي هم أهلنا وناسنا، ذكر الخبر هو محاولة إثبات أنّ الوضع الراهن غير مستدام، وأنّ ألية هذه الحكومة التي تُسمن المليشيات بالمال والقرار وآخرها قراراها منذ لحظات للطرابلسي كوكيل للداخلية سيؤدي لوضع أكثر سوءا”.

وتابع “هذه الحكومة تُغرق البلد في فوضى حكم البلطجية، اللهم احفظ الأبرياء واحفظ أهلنا من سياسات فاشلة غرضها البقاء والاستمرار”.