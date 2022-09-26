مشروع الدعم بيبول على مائدة السايح ومسؤول أممي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2022

استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الاثنين مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، مارك اندريه

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية تبادل وجهات النظر حول تقييم أداء مشروع الدعم (بيبول) الذي تشرف عليه بعثة الامم المتحدة، ومناقشة تطوير برامج المشروع بما يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال تنفيذ الانتخابات.