الشريف: أخشى أن يبقى تقرير ديوان المحاسبة “في الأدراج”

الوطن| رصد

عبر رئيس قسم الاقتصاد في جامعة بنغازي، علي الشريف، عن تخوّفاته من عدم دخول ملفات الفساد التي كشفها ديوان المحاسبة حيز التنفيذ وفق قوله، مؤكّدًا أنّ ما ورد في تقرير الديوان ينمّ عن “فساد ممنهج” قامت به الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة.

وقال الشريف، في تصريحات متلفزة، إنّ تقرير ديوان المحاسبة قد “يدخل في الأدراج” ولا تتم أي محاسبة لأي طرف من الأطراف، مشدّدًا على ضرورة وجود إجراءات لتوقيف المسؤولين عن الفساد.

وتوقع الشريف أن يرتفع تصنيف ليبيا في مؤشرات عالية من الفساد، إضافة إلى أن الفساد يسهم في “إفقار الشعب” وسيؤدي في نهاية المطاف إلى “إفلاس الدولة” وفق قوله، معبّرا عن أسفه لأن أموال الدولة لا تُستثمَر في بنائها وتنميتها.