إطلاق خطة أمنية مشتركة بين البحث الجنائي ومديرية أمن بنغازي 

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تعتزم الإدارة العامة للبحث الجنائي بالاشتراك مع مديرية أمن بنغازي إطلاق خطة أمنية مشتركة في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية.

الخطة التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة ستشمل دعم إدارة التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي لمراكز الشرطة في ضبط المطلوبين وكذلك الاشتراك مع قسم المرور والتراخيص بالمديرية في ضبط السيارات المخالفة وتنظيم حركة السير.

وستشمل الخطة انتشار دوريات الإدارة العامة للبحث الجنائي رفقة دوريات المديرية في شوارع المدينة وإجراء استيقافات أمنية والتحري عن مروجي الخمور والمخدرات وذوي السوابق الجنائية والأمنية.

كما سيتم التنسيق بين قوات الإدارة العامة وقوات مديرية أمن بنغازي في مداهمة أوكار الجريمة والفساد إضافة لمساندة الحرس البلدي في ضبط المخالفات التجارية.

يشار إلى أن الاتفاق على إطلاق الخطة الأمنية تم عقب لقاء مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي ومديرية أمن بنغازي العميد نوري الساعدي في مقر إدارة البحث الجنائي.