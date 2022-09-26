الرفادي: قوانين القذافي سبب فساد فبراير

اتهم عبد الله الرفادي، رئيس ما يعرف “حزب الجبهة الشعبية”، نظام القذافي، بالمسؤولية عن شبهات الفساد التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة وتقرير هيئة الرقابة الإدارية.

وقال على فيسبوك: “من الذي شرع واصدر القوانين والقرارات الإدارية التي تجيز قيام الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية بشراء السيارات والملابس وتأجير البيوت لموظفيها وإطعامهم أثناء اوقات العمل، للأسف إنها بقايا تتشريعات القذافي والتي عجزت الأجهزة التشريعية بعد ثورة فبراير في معالجتها بداية بالمجلس الوطني الانتقالي مرورا بالمؤتمر الوطني العام وانتهاءاً بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب” وفق قوله.

وتابع قائلاً: “كيف بنى رجال ذلك العهد الدولة وكيف يتصرفون في المال العام، وكيف تعاطى رجال عهد القذافي ورجال دولة اليوم مع المال العام” على حد تعبيره.