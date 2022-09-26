اجتماع بين «داخلية الدبيبة» والسفير التركي للتعاون في مجال تدريب منتسبي الوزارة

ناقش وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمود سعيد، مع السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، التعاون الأمني المشترك خاصة في مجال تأهيل وتدريب منسبي الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين إن الاجتماع عُقد أمس الأحد بمكتب اللواء سعيد بديوان الوزارة وحضره الملحق الأمني بالسفارة.

وتناول الاجتماع المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع وزارة الداخلية التركية، والخاصة بالتعاون الأمني في مجال تأهيل وتدريب منتسبي وزارة الداخلية في عديد المجالات الأمنية.

– وزارة الداخلية تناقش التعاون الأمني مع السفارة الإيطالية

– ثلاث ملفات تتصدر مناقشات المنفي مع قائد «أفريكوم»

– لقاء تمهيدي للتحضير للاجتماع الأول للجنة التعاون الأمني الليبية – التركية

مشاركة تركية في تطوير الإصدارات الأمنية في ليبيا؟

وفي مايو الماضي، اجتمع وزير الداخلية وقتها خالد مازن، مع وفد من وزارة الداخلية التركية؛ لبحث التعاون الأمني المشترك، وتطوير الإصدارات الأمنية الصادرة عن الوزارة.

وقالت الوزارة إن تحديث الإصدارات الأمنية «من شأنه حذو ليبيا بمصاف الدول المتقدمة».

وزار الوفد التركي وقتها كلا من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومصلحة الأحوال المدنية وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.

جانب من اجتماع وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة مع السفير التركي، 26 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)