الحاسي: قبائل ليبيا تشتهي عودة الجاهلية

زعم عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن قبائل ليبيا تشتهي عودة الجاهلية، على حد قوله.

وقال الحاسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ليبيا بلد فقير لا تملك إلا الأموال، العاصمة لا توجد بها قبة سياسية ولكنها بها مقاهي للمنافقين”، بحسب تعبيره.

وأضاف “مدينة مصراتة تعاني موت الثورة فبعض أبنائها أصبحوا أحذية للانقلابين، مدينة الزاوية تأكل نفسها والفقراء بها متخمين بالأسلحة ويتناحرون على التهريب، والباقي قبائل تشتهي عودة الجاهلية”، وفقا لزعمه.