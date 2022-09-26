مؤسسة حقوقية تطالب باستئناف العمل بإصدار تصاريح عمل لوسائل الإعلام الدولية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 September, 2022

استهجنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إستمرار عدم منح تصاريح وكذلك عدم تجديد تصاريح عمل للصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام الدولية والإقليمية لتي ترغب في زيارة ليبيا من قبل إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولى للشهر الثاني على التوالي، والذي حال ويحول دونما تمكين وسائل الإعلام الدولية والإقليمية من تغطية تطورات الأوضاع في ليبيا.

و أكدت اللجنة في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية، أن هذه الإجراءات والقيود المفروضة على حرية عمل وسائل الإعلام والصحافة التي ترغب في العمل بليبيا، تُشكل إنتهاكات جسمية بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية،وكما تُمثل إنتكاسه خطيرة لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام بعد التغيير السياسي في ليبيا ، خصوصا أمام تكرّر وتصاعد هذه القيود والتعطيل المتعمد لاجراءات تسجيل وسائل الإعلام الدولية وعدم منحها تصاريح عمل في ليبيا، وهي محاولات لتضييق على حرية الصحافة والإعلام في ليبيا، حجب لحق الوصول إلى المعلومة، والتي تُشكل إنتهاكات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الثقافية .

وطالبت اللجنة وزارة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوحدة الوطنية، بالعمل على استئناف العمل بإصدار تصاريح عمل للصحفيين ووسائل الإعلام والصحافة الدولية الراغبه في زيارة ليبيا، وتسهيل إجراء منح تصاريح العمل لهم ، وكما تُطالب اللجنة، وزارة الخارجية والتعاون الدولى بأهمية الإلتزام بالقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، ووقف جميع أشكال الممارسات والإنتهاكات التي تمس بشكل مباشر حرية الصحافة والإعلام وحرية الصحفيين والإعلاميين في ليبيا، وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد العمل الصحفي والإعلامي في ليبيا.