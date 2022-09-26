شركة الخليج العربي: ربط البئر (O-4) بالمنطقة (O AREA – 51) بحقل النافورة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2022

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الاثنين ربط البئر (O-4) بالمنطقة (O AREA – 51) بحقل النافورة. وأكدت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن وحدة صيانة الأنابيب بمنسقة الصيانة بحقل النافورة تمكنت من أعمال الربط واللحام والتوصيل للبئر (O-4) بالمنطقة (O AREA – 51) بحقل النافورة مما يعزز معدلات الانتاج بالشركة. وبينت شركة الخليج العربي أن عملية ربط البئر بحقل النافورة يهدف للرفع من القدرة الإنتاجية بشركة الخليج العربي للنفط وزيادة الإنتاج. وفي سياق منفصل أجرت فرق الصيانة بحقل الحماده أعمال صيانة على خطوط نقل الغاز والنفط بمتابعة من وحدة السلامة .

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