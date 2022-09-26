بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها من اشتباكات الزاوية 

أخبارليبيا24

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ قلقها من التقارير التي تفيد بإصابة ومقتل مدنيين خلال اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية الليلة الماضية وصباح اليوم.

وأدانت البعثة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان.

وكررت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة.

وأسفرت اشتباكات عنيفة بين مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في مدينة الزاوية عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة في العاشرة من عمرها بطريق بئر الغنم.

وفي إعلان قال جهاز الإسعاف والطوارئ، إن طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات توفيت بطريق بئر الغنم إثر إصابتها برصاصة من منطقة الاشتباكات، مؤكدا أن عدد القتلى جراء الاشتباكات بلغ 5 أشخاص.

وتفجّرت الاشتباكات بين مليشيا “السلعة” ومليشيا “سيفاو”، على الطريق الساحلي في الزاوية، حيث ووفقا لمصادر محلية فقد اندلعت المواجهات إثر تعرض أحد عناصر مليشيا “السلعة” إلى هجوم مسلح من مليشيا “سيفاو”