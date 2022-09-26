وزير المالية يصدر هذه التوجيهات للمراقبين الماليين بالسفارات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2022

دعا وزير المالية خالد المبروك المراقبون الماليون بالسفارات والبعثات السياسية الليبية بالخارج إلى موافاة إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بالوزارة ببيانات دقيقة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تساهم فيها ليبيا.

ودعا وزير المالية إلى حصر قيمة المساهمات المتأخر سدادها عن سنة 2021 والسنوات السابقة لها وبيان قيمة المساهمات المستحقة عن سنة 2022.

وحث وزير المالية المراقبين الماليين على الالتزام بتحويل قيمة المساهمات المخصصة والمحالة إليهم إلى وجهتها حسب ما يرد (المراقبين الماليين) من تعليمات صادرة عن وزارة الخارجية بالخصوص وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوعين من تاريخ تسلمها وموافاة إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية بما يفيد التنفيذ.

وشدد وزير المالية على أهمية هذه التوجيهات محذرا من يخالف بأنه سيتعرض للمسائلة القانونية.