أبوزريبة يقف على مشاكل مديرية أمن بنغازي

الوطن|رصد

ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة أخر المُستجدات الأمنية المُتعلقة بِمُديريِّة امن بنغازي وفرع المباحث الجنائية ، وَالوقوف على المشاكل وَالعراقيل التي تواجه العمل لضمان حفظ الأمن وبسطه داخل المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكيل الوزارة فرج اقعيم ومدير أمن بنغازي ورئيس فرع المباحث الجنائية ورئيس مركز ابن زهر للخدمات الطبية.

كما استعرض الاجتماع الأوضاع الامنية داخل المنطقة بالإضافة إلى مناقشة التعاون والتنسيق بين كافة الاجهزة الامنية العاملة بالمدينة لإنجاح سير العملية الأمنية بما يحفظ أمن الوطن والمواطن وضبط الخارجين عن القانون وأتخاذ الاجراء القانوني حيالهم.