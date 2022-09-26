أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان..أحمد حمزة يرفض تعيين الطرابلسي وكيلا للداخلية 

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أبدى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة رفضه لتسمية عماد الطرابلسي وكيلاً عاماً لوزارة الداخلية من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال حمزة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”الدبيبة يقوم بتسمية عماد الطرابلسي وكيلاً عاماً لوزارة الداخلية، وهو أحد أبرز مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا”.

وأضاف رئيس اللجنة :”لا يمكن القبول بهكذا تعيينات لشخصيات عليها تحفظات قانونية وحقوقية، حيث أن الدبيبة بات لا يعير أي أهمية لالتزامات الدولة القانونية والحقوقية”.

وأكد حمزة أن رئيس الحكومة يقوم بأي شيء في مقابل شراء الولاءات والذمم لحمايته ولضمان بقائه في السلطة المغتصبة كسلطة أمر واقع تفرض وجودها بقوة السلاح.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الدبيبة بات لا يعير أي أهمية لحقوق الإنسان والضحايا والمتضررين من أمثال المدعو الطرابلسي، الذي مكانه الطبيعي خلف قضبان المحاكم وليس وكيلا أو مسؤولا في وزارة الداخلية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصدر اليومين الماضيين قرارًا يقضي بتسمية آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية عماد الطرابلسي وكيلًا عامًا لوزارة الداخلية.