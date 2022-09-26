مدير مكتب القائد العام يزور أسرة “محمد بن نايل”

قام وفدا من القيادة العامة برئاسة الفريق خيري التميمي مدير مكتب القائد العام، بزيارة أسرة المجاهد البطل محمد بن نايل تقديراً لما قدمه الراحل من تضحيات في سبيل الوطن ووقوفه ضد الإرهاب وهيمنة المليشيات.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، في بيان صادر عنه: “الفريق خيري التميمي مدير مكتب القائد العام يقوم بزيارة وفاء وعرفان لأسرة المجاهد البطل محمد علي بن نايل وذلك تقديرا لما قدمه هذا المناضل من تضحيات ومواقف وما تميز به من شجاعة وانحياز للوطن ووقوفه ضد الإرهاب وهيمنة الميليشيات وقد رافق الفريق خيري التميمي كل من مدير إدارة الاستخبارات وآمر منطقة سبها العسكرية ومدير إدارة التوجيه المعنوي والمنسق الاجتماعي بالقيادة العامة”.

وأضاف المحجوب: “ألقى مشايخ وأعيان قبيلة المقارحة وأسرة المرحوم بإذن الله محمد بن نايل كلمات الترحيب والعرفان والتقدير للدور البطولي للمشير خليفة حفتر القائد العام، في مقارعة الارهاب وبناء الجيش وتأييدهم وإيمانهم بالمؤسسة العسكرية كمنقذ للوطن مستشهدين بما يتمتع به الجنوب الآن من أمن وأمان كان يفتقده قبل أن تؤمنه القوات المسلحة”.

وألقى المحجوب كلمة نقل خلالها تحيات القائد العام لأهله في وادي الشاطئ والمنطقة الجنوبية، كما تحدث عن الدور الذي لعبه المناضل محمد بن نايل وشجاعته وقبائل وادي الشاطئ العريقة، مترحما على كافة شهداء الوطن ورجاله.

وأكد المنسق الاجتماعي بلعيد الشيخي في كلمة له على أهمية التلاحم والمحافظة على وحدة صف الذين انحازوا للوطن.