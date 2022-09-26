بعد توقف اشتباكات الزاوية.. مكونات المدينة تتفق على ثلاث نقاط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2022

أعلنت مكونات مدينة الزاوية إيقاف الاشتباكات داخل مدينة الزاوية بين الأطراف المتنازعة بفضل جهود حكماء وأعيان المدينة.

وأكدت مكونات الزاوية في بيان مصور عقد اجتماع طارئ داخل مديرية أمن الزاوية شاركت فيه كافة مكونات الزاوية لإيجاد حلول جذرية تنهي كافة النزاعات التي تحدث بين أبناء المدينة بحضور النائب بالمجلس الرئاسي وآمر المنطقة بالساحل الغربي وعميد بلدية الزاوية ومدير مديرية أمن الزاوية وممثل عن غرفة العمليات بالمطقة الغربية

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل لجنة تضم مكونات الزاوية للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع الاجتماعي المترتب على هذا النزاع وتكليف المجلس البلدي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وتفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن ومكافحة الظواهر الهدامة داخل المدينة