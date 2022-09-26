المكونات الاجتماعية بالزاوية: تم تشكيل لجان لتسوية الوضع وحصر الأضرار

الوطن|رصد

أعلنت المكونات الاجتماعية بمدينة الزاوية عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإيقاف الاشتباكات المسلحة بجهود الخيرين والأعيان من حكماء المدينة وتشكيل لجان لتسوية الوضع وحصر الأضرار.

وقالت المكونات الاجتماعية إنه تم عقد اجتماع طارئ في مديرية أمن الزاوية، استجابت له كافة المكونات في المدينة لوضع حدود جذرية لكافة المشاكل بحضور عضو المجلس الرئاسي وآمر منطقة الساحل الغربي وعميد بلدية الزاوية ومدير أمنها.

وبحسب البيان فقد تم لاتفاق على تشكيل لجنة تضم مكونات الزاوية للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع الاجتماعي المترتب عليه وتكليف المجلس البلدي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات.

وأضاف البيان الصادر عن المكونات الاجتماعية في مدينة الزاوية أنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن ومحاربة القوى الهدامة داخل المدينة.