بجهود الحكماء.. مكونات الزاوية تُعلن وقف الاشتباكات بين أطراف النزاع

أعلن ممثلو المكونات الاجتماعية بالزاوية، مساء اليوم الإثنين، إيقاف الاشتباكات التي اندلعت بين الأطراف المتنازعة في المدينة، وذلك بجهود حكماء وأعيان المدينة.

وبحسب بيان مصور، أكد المشاركين في البيان أن اجتماعًا طارئًا عقد بمقر مديرية أمن الزاوية، تنادت له كافة مكونات المدينة لإيجاد حلول جذرية تنهي كافة المشاكل والنزاعات بين أبناء المدينة بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش، وعميد البلدية ومدير الأمن وممثل عن غرفة العمليات بالمنطقة الغربية.

وأشار البيان إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل مكونات مدينة الزواية للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع الاجتماعي المترتب على هذه الأحداث الأمنية، وتكليف المجلس البلدي تشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى تفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن ومكافحة الظواهر الهدامة دخل المدينة.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية بداية من عصر الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين.