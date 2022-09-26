الخطوط الأفريقية: استئناف الرحلات إلى الأردن في أقرب وقت ممكن

عُقد صباح اليوم الاثنين 26 سبتمبر بمقر شركة الخطوط الجوية الأفريقية، اجتماع موسع برئاسة المدير العام ومدير الادارة التجارية والإدارات المعنية بالتشغيل بشكل عام لمناقشة الجدول الشتوي لرحلات الشركة والذي من المزمع العمل به الفترة القريبة.

وقد ناقش المجتمعون فيه توقيت الرحلات و آلية التشغيل وكذا الأسعار المعروضة الجديدة والتي ستتناسب والقدرة الشرائية للمواطن ، كما وتمت مناقشة استمرار الرحلات إلى مطار جدة من طرابلس ومصراتة وبنغازي للاستفادة من موسم العمرة كما واتفق المجتمعون على استئناف الرحلات الى مدينة عمان بـ المملكة الهاشمية في اقرب وقت ممكن.