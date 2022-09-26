وزير العمل يبحث مع السفيرة الفرنسية التعاون في قطاع التدريب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2022

بحث وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دو هيلين ” توطيد العلاقات بين البلدين خاصة في قطاع التدريب والتأهيل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزير استعرض خلال اللقاء البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها وخاصة في مجال التدريب المهني ودعم مراكز التدريب التابعة للوزارة حيث تم الاتفاق على حث الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في ليبيا على تشغيل الباحثين عن عمل وتدريبهم.

وجرى خلال اللقاء التطرق للمشاركة في تنفيذ المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج لما لهذا الملف من أهمية ودعم لشريحة كبيرة من الشباب؛ كما تم التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تدريس اللغة الفرنسية للموظفين بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة.

من جهتها أشادت السفيرة بالتعاون المشترك، كما أبدت استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والتدريبات اللازمة بخصوص بناء قدارات الشباب الباحثين عن العمل والخريجين والموظفين.

وأكد الوزير على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستمرار بالتعاون المشترك على جميع الأصعدة.