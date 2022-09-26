حماية أمنية مكثفة لشركة تنفذ مشروعا استثماريا بمنطقة الظهرة في طرابلس (صور)

خصصت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة دوريات أمنية لتأمين وحماية الشركة المنفذة لبناء مشروع استثماري داخل قطعة الأرض بمنطقة الظهرة بطرابلس، مملوكة لنادي الأهلي طرابلس، بناء على تعليمات النائب العام.

وقالت الوزارة إن الدوريات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بأعمال التأمين اليوم الإثنين، مشيرة إلى البناء يجري على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1500متر.

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اجتماع لبحث مشاكل منتسبي الدعم المركزي

إلى ذلك، عقدت الإدارة العامة للدعم المركزي اجتماعا اليوم برئاسة مدير عام الإدارة اللواء حمد فتح الله لمناقشة العراقيل التي تواجه سير عمل مُنتسبي الادارة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق التام مع وحدات الشؤون الادارية والمالية بالفروع.

كما جرت مناقشة سير عمل الدوريات الأمنية المُشاركة في تنفيذ الخُطط والترتيبات الأمنية ومُتابعة ما يقدم من خدمات «لأُسر شهداء الواجب» التابعين للإدارة واستخدام الميكنة الحديثة والتطور التقني والارشفة الالكترونية في نظام عمل الادارة.

سيارات شرطة تابعة لإدارة إنفاذ القانون تؤمن موقع تنفيذ مشروع بمنطقة الظهرة (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

سيارة شرطة تابعة لإدارة إنفاذ القانون تؤمن موقع تنفيذ مشروع بمنطقة الظهرة (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)