المصراتي: الأعباء المعيشية ارتفعت على الفقراء ومتوسطي الدخل

الوطن|رصد

أكد المحلل الاقتصادي الليبي وئام المصراتي، في تصريحات صحفية، أن حدة الضغوط والأعباء المعيشية ارتفعت على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.

ولفت المصراتي إلى أنّ موظفي الحكومة وشرائح كبيرة من المجتمع يعانون من الارتفاع الشديد في الأسعار في مقابل قلة الرواتب، مؤكدًا أن الأزمة طالت الطبقة الوسطى التي تضررت كثيراً من الأزمة الاقتصادية.

وشرح المحلل الاقتصادي أن البطالة تتزايد بين الشباب، فيما ترتفع أسعار السلع الأساسية، مع زيادة الأعباء الأخرى من نقص الخدمات العامة وتراجع جودة الاستشفاء العام لنقص الإمكانات.