الأعلي للدولة يصوت على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنّقاش مع مجلس النواب

صوّت أعضاء المجلس الأعلي للدولة اليوم الاثنين، بمقرّه بالعاصمة طرابلس، على موادّ القاعدة الدّستوريّة المطروحة للنّقاش مع مجلس النّوّاب.

وبحسب المكتب الإعلامي فأن أعضاء المجلس استعرضوا مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مادة مادة خلال الجلسة، مع فتح باب النقاش حتى يتم الاتفاق على صورة نهائية توافقية للقاعدة الدستورية لتحال إلى مجلس النواب.

ولم يقدم المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أي تفاصيل أخرى بشأن مواد القاعدة الدستورية، التي لم يتمكن المجلس من التوافق بشأنها مع مجلس النواب من أجل التمهيد للعملية الانتخابية التي جرى تعليقها في ديسمبر 2021.