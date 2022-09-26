البعثة الأممية: نتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا في اشتباكات الزاوية

أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إصابة ومقتل مدنيين خلال اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية، مستنكرة استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان.

وقالت البعثة الأممية، عبر حسابها على “فيسبوك”:” تتابع الأمم المتحدة في ليبيا بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإصابة ومقتل مدنيين خلال اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية الليلة الماضية وصباح اليوم، وتدين استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان”.

وأضافت البعثة:” نكرر الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة، ونتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.