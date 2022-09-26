تنظيف أكثر من 3 آلاف غرفة تفتيش في سرت استعداد لفصل الشتاء

أكد مدير شركة المياه والصرف الصحي في سرت، المهندس سعيد المعداني، تنظيف أكثر من 3 آلاف غرفة تفتيش في شوارع المدينة بالإضافة إلى متابعة العمل بمحطات الرفع، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها الشركة استعدادا لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

جاء تأكيد مدير شركة المياه والصرف الصحي خلال اجتماع موسع عقده عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الإثنين، مع قيادات الشركة بحضور مدير مكتب المتابعة وضمان الجودة ومدير إدارة المشروعات بالبلدية.

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وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لاستعراض ومناقشة كل ما يتعلق بعمل مكتب شركة المياه والصرف الصحي في المدينة واستعدادها لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأضاف مدير شركة المياه والصرف الصحي أن عميد بلدية سرت وعد خلال الاجتماع بالعمل على حلحلة كافة العوائق والعراقيل وتوفير الاحتياجات اللازمة لتمكين الشركة من أداء أعمالها على أكمل وجه.