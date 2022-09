العرفي: سنطالب النائب العام بالقيام بمهامه لفضح كل الفاسدين سواء نواب أو وزراء دون استثناء

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن تقرير هيئة الرقابة الإدارية يفترض أن يحال للنائب العام ليتم التحقيق فيه حيال المخالفين وإعلان نتائج التحقيق.

العرفي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه خلال جلسة البرلمان القادمة سنطالب النائب العام بأن يقوم بمهامه لفضح كل الفاسدين سواء نواب أو وزراء دون استثناء أي أحد.

واعتبر أن تكليف عبد الحميد الدبيبة لوزير الصحة رمضان بوجناح بملف تطوير الجنوب هو عبارة عن عملية نهب ممنهجة وإسناد الشيء لغير أهله.

