الصلابي: فاضت العين بالدمع على وفاة شيخي القرضاوي

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نعى القيادي في تنظيم الإخوان علي الصلّابي، مفتي الإخوان الهارب إلى قطر يوسف القرضاوي بعد موته الإثنين عن عمر ناهز 96 عاما.

وقال الصلابي عبر صفحته على فيسبوك: “تعزية للأمة الإسلامية قاطبة بوفاة الشيخ الداعية والإمام المجدّد العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله تعالى)… وأتضرع إلى الله تعالى أن يتقبّل شيخنا بقبول حسن، وأن يرزقه الفردوس الأعلى برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصّالحين”

ووصف الصلابي القرضاوي بسلسلة من الأوصاف، بما فيها الإمام المتفرد وعلامة الأمة وفقيه العصر ورائد الفكر الوسطي وأحد أبرز أعلام الحركة الإسلامية، وصاحب مذهب التيسير في الفتوى، على حد تعبيره.

وأضاف: “وقت سماعي النبأ، فاضت العين بالدمع وحزن القلب على خبر وفاة شيخي وإمامي العلامة الفقيه المجتهد والداعية الغيور الشجاع، والأستاذ المجدد الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)، والآن أخط بهذا القلم واصفاً جانباً من مشاعري وموقفي تجاه هذا الحدث، حيث تعجز الكلمات وتضيق الصفحات عن تعداد مآثره وبصماته ومشروعاته الفكرية والدعوية والإنسانية والتربوية”