داخلية «باشاغا»: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في اشتباكات الزاوية

قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا، اليوم، الإثنين، إنها باشرت عمليات الاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في اشتباكات الزاوية، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين.

وحمّلت الوزارة، في بيان، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية عن هذه الأحداث، التي وصفتها بـ«المأساوية، قائلة إن حكومة الدبيبة لم تضع الآليات لضم هذه المجموعات إلى مؤسسات الدولة، بل كانت داعما مما زاد تغولها».

وقتل 5 أشخاص بينهم طفلة، فضلا عن 13 مصابا على الأقل، في الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وفقا لما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، الذي أكد أن وفاة الطفلة البالغة من العمر حوالي 10 سنوات بطريق بئر الغنم إثر إصابتها برصاصة من منطقة الاشتباكات.

ونقلت تقارير أن اشتباكات متقطعة دارت بين مجموعتين مسلحتين، إحداهما يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو، والثانية بقيادة آمر ما يسمى بكتيبة السلعة عثمان اللهب.

وقال شاهد عيان إن الاشتباكات لم تسجل تقدما لأي من طرفي القتال، إذ لا يزال كل طرف متمركز في موقعه، وأكدت استمرار غلق الطريق الساحلي بالزاوية، جراء الاشتباكات.

ونُقل عن جهاز الإسعاف والطوارئ، إصابة منزل بالقرب من سوق الخضار بالمدينة، وتلقيه نداءات استغاثة، لا يستطيع تلبيتها لاستحالة التحرك داخل المنطقة مع زيادة وتيرة الاشتباكات، وطلب جهاز الإسعاف والطوارئ، من جميع العائلات العالقة في نواحي وسط الزاوية، وطريق المستشفى، وكذلك العائلات العالقة في منطقة الحرشة الاتصال برقمين هاتفيين محددين.